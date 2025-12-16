Ричмонд
После снегопада с омских улиц вывезли 4 000 кубометров снега

Работы продолжаются и на следующий день.

Источник: Om1 Омск

Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают ликвидировать последствия вчерашнего снегопада. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

За последние сутки для предотвращения наледи было использовано около 1 000 тонн реагентов. В дневную и ночную смены обработаны почти все основные магистрали города, очищены более 300 остановок и около 400 пешеходных переходов с подходами. Вывезено 4 000 кубометров снега.

«В течение дня и в ночные часы планируем задействовать 270 единиц спецтехники и 300 рабочих», — добавил мэр.