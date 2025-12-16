После снегопада с омских улиц вывезли 4 000 кубометров снега

За последние сутки для предотвращения наледи было использовано около 1 000 тонн реагентов. В дневную и ночную смены обработаны почти все основные магистрали города, очищены более 300 остановок и около 400 пешеходных переходов с подходами. Вывезено 4 000 кубометров снега.