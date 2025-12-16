Иркутская область заняла 43 место в рейтинге регионов по доходам

Лидерами рейтинга стали Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где средний доход превышает 150 тысяч рублей. В конце списка оказались Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия с доходом от 26,8 до 36,2 тысячи рублей. Забайкалье, а также Бурятия на 57 и 71 месте соответственно.