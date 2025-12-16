ПетроКазахстан поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения

Сегодня особое место в жизни Бибигуль Ахметовны занимает Международный конкурс вокалистов, являющийся ее детищем. Этот престижный конкурс открывает молодым талантам возможность заявить о себе и проявить мастерство на большой сцене. Важно, что конкурс укрепляет международный авторитет Казахстана в сфере музыкального искусства, привлекает внимание к классической и народной музыке, способствует духовному развитию молодежи, тем самым продолжая дело, которому Бибигуль Ахметовна посвятила всю свою жизнь.