Фото Нижнего Новгорода из космоса появилось в Сети

Зимнее фото Нижнего Новгорода из космоса опубликовали в Сети. По словам космонавта Антона Шкаплерова, который и сделал необычный кадр, эти пейзажи заставляют острее осознавать ценность всего, что имеем на Земле, и ради чего стоит отправляться в космические дали.

Источник: Telegram-канал Антона Шкаплерова

Как подчеркнул Антон Шкаплеров, в последние годы город переживает период расцвета: отреставрированная набережная, комфортные зоны отдыха, бережно восстановленные исторические районы. С орбиты, по словам космонавта, особенно заметно, как гармонично развивается город, словно создавая новый план своего развития, достойный космических масштабов.

Космонавт также вспоминает, как он с семьей неоднократно посещал этот город, гулял по Кремлю, выбирался на Стрелку, восхищался волжскими закатами. И всякий раз, как сообщил Шкаплеров, их не покидало ощущение особой атмосферы, царящей в Нижнем Новгороде. Она исполнена спокойствия, уверенности и мудрости. Её можно почувствовать даже с высоты более чем в 400 км.