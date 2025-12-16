Фото Нижнего Новгорода из космоса появилось в Сети

Как подчеркнул Антон Шкаплеров, в последние годы город переживает период расцвета: отреставрированная набережная, комфортные зоны отдыха, бережно восстановленные исторические районы. С орбиты, по словам космонавта, особенно заметно, как гармонично развивается город, словно создавая новый план своего развития, достойный космических масштабов.
Космонавт также вспоминает, как он с семьей неоднократно посещал этот город, гулял по Кремлю, выбирался на Стрелку, восхищался волжскими закатами. И всякий раз, как сообщил Шкаплеров, их не покидало ощущение особой атмосферы, царящей в Нижнем Новгороде. Она исполнена спокойствия, уверенности и мудрости. Её можно почувствовать даже с высоты более чем в 400 км.