Фото Нижнего Новгорода из космоса появилось в Сети

Космонавт также вспоминает, как он с семьей неоднократно посещал этот город, гулял по Кремлю, выбирался на Стрелку, восхищался волжскими закатами. И всякий раз, как сообщил Шкаплеров, их не покидало ощущение особой атмосферы, царящей в Нижнем Новгороде. Она исполнена спокойствия, уверенности и мудрости. Её можно почувствовать даже с высоты более чем в 400 км.