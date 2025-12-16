Ричмонд
Доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа нет, заявили в ВОЗ

РИА Новости: доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Доказательств того, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение заболевания, сейчас нет, сообщили РИА новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На данный момент нет доказательств того, что этот новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания», — рассказали агентству.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен.

Первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.