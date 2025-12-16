Доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа нет, заявили в ВОЗ

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен.