Синоптики прогнозируют мороз до −4 и гололедицу в Ростовской области во вторник

Во вторник в Ростове-на-Дону не будет теплее 0 градусов, а дороги станут скользкими от гололедицы.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 16 декабря, в Ростове-на-Дону ожидается облачная с прояснениями погода. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

— В донской столице вторник обойдется без существенных осадков, утром на землю осядет туман, а дороги скует гололедица. Ветер переменных направлений разовьет скорость до 2 — 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до −2 градусов днем, — объясняют синоптики.

В Ростовской области также, по прогнозу, облачная с прояснениями погода. После ночного снега местами в светлое время суток обойдется без существенных осадков. Местами возможет туман, а утром в отдельных районах дороги станут скользкими от гололедицы.

— Ветер переменных направлений будет дуть со скорость 2 — 7 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от −4 до +1.

