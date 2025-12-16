Синоптики прогнозируют мороз до −4 и гололедицу в Ростовской области во вторник

Во вторник, 16 декабря, в Ростове-на-Дону ожидается облачная с прояснениями погода. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
— В донской столице вторник обойдется без существенных осадков, утром на землю осядет туман, а дороги скует гололедица. Ветер переменных направлений разовьет скорость до 2 — 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до −2 градусов днем, — объясняют синоптики.
В Ростовской области также, по прогнозу, облачная с прояснениями погода. После ночного снега местами в светлое время суток обойдется без существенных осадков. Местами возможет туман, а утром в отдельных районах дороги станут скользкими от гололедицы.
— Ветер переменных направлений будет дуть со скорость 2 — 7 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от −4 до +1.
