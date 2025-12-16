Правда ли блогеры «сдают в аренду» страницы мошенникам: что говорит эксперт

«Такая схема действительно существует, но обычно с намного менее популярными блогерами. В Телеграм-чатах мошенники предлагают сдавать им в аренду частные профили за 100−200 тысяч рублей в месяц — для рекламы онлайн-казино. То есть, человек делает вид, будто его взломали, а аферисты с помощью его страницы обманывают кучу людей», — пояснил эксперт.