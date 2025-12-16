Правда ли блогеры «сдают в аренду» страницы мошенникам: что говорит эксперт

Недавно в сети прокатилась волна громких взломов аккаунтов блогеров с миллионной аудиторией. Ситуация вызвала вопросы у подписчиков — это работа мошенников или часть серых схем заработка. Специалист по вирусному PR Андрей Шишков рассказал KP.RU, существует ли схема, когда блогеры «сдают в аренду» свою страницу мошенникам.
«Такая схема действительно существует, но обычно с намного менее популярными блогерами. В Телеграм-чатах мошенники предлагают сдавать им в аренду частные профили за 100−200 тысяч рублей в месяц — для рекламы онлайн-казино. То есть, человек делает вид, будто его взломали, а аферисты с помощью его страницы обманывают кучу людей», — пояснил эксперт.
Шишков подчеркнул, что подобный способ заработка крайне рискованный. Владелец аккаунта может оказаться не жертвой, а соучастником преступления и стать фигурантом уголовного дела.
«Звезды могут так отбивать свои рекламные потери в запрещенных в России соцсетях. (1 сентября реклама на этих площадках вне закона, штрафы за нарушение — до 500 тысяч рублей, — Авт.) Либо это не случайный взлом, а хитрый трюк для шумихи», — отметил специалист.
Напомним, этим летом на странице блогера Валерии Чекалиной, находящейся под домашним арестом по делу о выводе средств за рубеж, неожиданно появился пост с анонсом розыгрыша призов. Позже выяснилось, что аккаунт был в руках киберпреступников.