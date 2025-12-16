Депутаты устроили массовую драку на заседании конгресса в Мехико: есть пострадавшие

Прежде сообщалось, что депутаты Народного собрания Болгарии устроили потасовку на внеочередной сессии, на которой рассматривались ограничения против российского нефтеперерабатывающего завода. Стычка произошла после того, как члены партии «Возрождение» попытались заблокировать работу парламента. Для этого депутаты решили демонтировать часть микрофонов, в ответ на это представители партии «Движение за права и свободы» попытались им помешать. Между ними завязалась словесная перепалка, после чего произошло «физическое столкновение».