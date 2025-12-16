Депутаты устроили массовую драку на заседании конгресса в Мехико: есть пострадавшие

Во время заседания конгресса Мехико произошёл конфликт между депутатами от правящей партии Morena и оппозиционной PAN. Из-за стычки пришлось временно прервать как само заседание, так и его трансляцию — для урегулирования ситуации.
Причиной инцидента стало обсуждение реформы, касающейся городского органа InfoCDMX, который отвечает за прозрачность и доступ к информации. Депутаты от PAN в знак протеста заняли трибуну. Когда попытались возобновить заседание, между представителями двух фракций завязалась потасовка: звучали крики, дело дошло до толчков и ударов.
По сообщениям местных СМИ, в результате конфликта депутату от PAN Клаудии Перес потребовалась медицинская помощь. После инцидента она рассматривает возможность подачи уголовной жалобы.
После урегулирования конфликта заседание возобновилось, но уже в другом помещении — часть оппозиционных депутатов в нём не участвовала. В итоге большинство, представленное партией Morena, одобрило реформу.
