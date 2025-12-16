На омском Бульваре Архитекторов заработал каток с безлимитом за 500 рублей

Ледовая площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00. Она останется открытой для посетителей в течение месяца — до 16 января 2026 года. Стоимость катания в новом сезоне не изменилась по сравнению с прошлым годом. Час посещения с прокатом коньков стоит 400 рублей. Безлимитный билет обойдется в 500 рублей. Для тех, кто придет со своими коньками, — в 300 рублей.