На омском Бульваре Архитекторов заработал каток с безлимитом за 500 рублей

В Омске открылся сезон уличного катка на территории торгово-развлекательного комплекса на Бульваре Архитекторов. Об этом сообщили в середине декабря на официальном сайте комплекса.
«Около первого входа в МЕГУ тебя ждет еще одно место для пируэтов на льду. Уличный каток превращает гостей в фигуристов, даже если с собой нет пары коньков, а за плечами многолетнего опыта катания», — говорится в сообщении.
Ледовая площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00. Она останется открытой для посетителей в течение месяца — до 16 января 2026 года. Стоимость катания в новом сезоне не изменилась по сравнению с прошлым годом. Час посещения с прокатом коньков стоит 400 рублей. Безлимитный билет обойдется в 500 рублей. Для тех, кто придет со своими коньками, — в 300 рублей.
У инструкторов можно взять уроки по катанию. На площадке также доступны аттракционы.
