Слуцкий заявил о транспортном неблагополучии в небольших городах

«В селах, деревнях и поселках городского типа 64,2% опрошенных оценивают состояние общественного транспорта как “очень плохое” или “скорее плохое”. В административных центрах доля удовлетворительных и хороших оценок заметно выше. Чем дальше от регионального центра, тем больше ощущение, что про население отдаленных поселений забыли», — заключил он.