Слуцкий заявил о транспортном неблагополучии в небольших городах

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил организовать ночные маршруты общественного транспорта в городах с населением свыше 50 тысяч жителей.
«Чем меньше населенный пункт, тем хуже состояние транспорта. Если не говорить жестко, то это — хроническое транспортное неблагополучие. Фракция ЛДПР предлагает организовать ночные маршруты общественного транспорта в городах свыше 50 тысяч жителей. Это очень важно для людей, работающих посменно», — сказал Слуцкий.
Как отметил лидер партии, в течение последнего месяца фракция ЛДПР провела самостоятельный мониторинг о состоянии общественного транспорта в России, опросив более 3,5 тысяч граждан.
«В селах, деревнях и поселках городского типа 64,2% опрошенных оценивают состояние общественного транспорта как “очень плохое” или “скорее плохое”. В административных центрах доля удовлетворительных и хороших оценок заметно выше. Чем дальше от регионального центра, тем больше ощущение, что про население отдаленных поселений забыли», — заключил он.