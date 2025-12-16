Ричмонд
Слуцкий заявил о транспортном неблагополучии в небольших городах

РИА Новости: Слуцкий призвал организовать ночные автобусы в городах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил организовать ночные маршруты общественного транспорта в городах с населением свыше 50 тысяч жителей.

«Чем меньше населенный пункт, тем хуже состояние транспорта. Если не говорить жестко, то это — хроническое транспортное неблагополучие. Фракция ЛДПР предлагает организовать ночные маршруты общественного транспорта в городах свыше 50 тысяч жителей. Это очень важно для людей, работающих посменно», — сказал Слуцкий.

Как отметил лидер партии, в течение последнего месяца фракция ЛДПР провела самостоятельный мониторинг о состоянии общественного транспорта в России, опросив более 3,5 тысяч граждан.

«В селах, деревнях и поселках городского типа 64,2% опрошенных оценивают состояние общественного транспорта как “очень плохое” или “скорее плохое”. В административных центрах доля удовлетворительных и хороших оценок заметно выше. Чем дальше от регионального центра, тем больше ощущение, что про население отдаленных поселений забыли», — заключил он.

