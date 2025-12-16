В 2025 году водоканал активизировал работу по возврату средств

Совместные рабочие группы провели разъяснительные беседы с клиентами, имеющими долги, и помогли оценить их финансовую ситуацию. В ходе информационных акций «Узнай о своих долгах» приставы-исполнители консультировали жителей по вопросам задолженностей и удобным вариантам их погашения. За 11 месяцев текущего года в компанию поступило более 13 тысяч исполнительных документов на общую сумму свыше 350 млн рублей.
«В текущий отопительный период омичи вступили с миллиардным долгом перед омским водоканалом. По сравнению с началом года задолженность горожан возросла на 56 млн рублей. Недофинансирование отрасли негативно отражается на состоянии водопроводно-канализационного хозяйства города, не позволяет своевременно проводить планово-предупредительные ремонты, сдерживает модернизацию имеющихся сетей и строительство новых. Мы будем продолжать претензионно-исковую работу и мероприятия по принудительному взысканию задолженности с граждан и организаций. Одной из эффективных мер в отношении должников является арест денежных средств на расчетных счетах и банковских картах», — рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор омского водоканала.
В 2025 году судебные приставы запретили выезд из страны более чем 560 должникам, вынесли свыше 5900 постановлений, которыми наложили запрет на регистрационные действия с имуществом. В случае наложения ареста собственник не может продать или подарить имеющийся у него автомобиль, квартиру. У 1549 граждан работодатели удерживают суммы долга с заработной платы.
Омский водоканал рекомендует потребителям не доводить дело до суда. Исковая работа и последующее взыскание долга службой судебных приставов увеличивают бремя материальной ответственности должника на размер госпошлины и исполнительский сбор. Минимальный размер госпошлины за выдачу судебных приказов составляет 2000 рублей, исполнительных листов — 4 000 рублей.
Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника — индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации.