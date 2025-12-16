В 2025 году водоканал активизировал работу по возврату средств

«В текущий отопительный период омичи вступили с миллиардным долгом перед омским водоканалом. По сравнению с началом года задолженность горожан возросла на 56 млн рублей. Недофинансирование отрасли негативно отражается на состоянии водопроводно-канализационного хозяйства города, не позволяет своевременно проводить планово-предупредительные ремонты, сдерживает модернизацию имеющихся сетей и строительство новых. Мы будем продолжать претензионно-исковую работу и мероприятия по принудительному взысканию задолженности с граждан и организаций. Одной из эффективных мер в отношении должников является арест денежных средств на расчетных счетах и банковских картах», — рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор омского водоканала.