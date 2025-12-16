Ричмонд
В Смоленской области за ночь сбили 4 БПЛА

В Смоленской области силами подразделений радиоэлектронной борьбы Министерства обороны РФ были обнаружены и подавлены четыре беспилотника вооруженных сил Украины. Об э ом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Срочная новость.

