Как переоформить «Пушкинскую карту» и ничего не пропустить

С 1 января 2026 года «Пушкинские карты», выпущенные Почта Банком, перестанут работать.
«Пушкинские карты», выпущенные Почта Банком, перестанут работать с 1 января 2026 года. Официальным оператором проекта станет ВТБ, в структуру которого интегрируется Почта Банк. Как сохранить возможность бесплатно посещать культурные мероприятия? И какие изменения ждут госпрограмму с новым оператором? Журналисты URA.RU задали представителям ВТБ пять вопросов, больше всего волнующих молодежь.
Как переоформить «Пушкинскую карту» старого образца?
Лимит по «Пушкинским картам» по-прежнему составит пять тысяч рублей.
Получить новую «Пушкинскую карту» в уходящем году можно до 28 декабря включительно. Самый простой способ ее переоформить — через мобильное приложение «Госуслуги Культура». Также это можно сделать в мобильном приложении или офисах Почта Банка. Если соберетесь лично посетить отделение, не забудьте паспорт.
Если вы не успеете подать заявление о перевыпуске до 28 декабря, то сделать это можно будет уже в 2026 году. Дело в том, что 29, 30 и 31 декабря будут идти технические работы по смене оператора проекта, в это время заявления принимать не будут.
В новом году оформление «Пушкинской карты» также будет доступно онлайн: в приложении «Госуслуги Культура» и в приложении банка, правда, уже ВТБ. A с 12 января заявление можно будет подать и лично в офисах.
Заявление на выпуск новой карты должен подавать ее непосредственный владелец, указав свой номер телефона. За недееспособного держателя карты заявку могут подать родители или другие законные представители. Сделать это можно с 12 января в любом офисе ВТБ, предъявив документы, подтверждающие опекунские полномочия.
Надо ли платить за перевыпуск карты?
Перевыпуск карты — бесплатный. У новых физических и электронных карт сменятся реквизиты, узнать их можно будет в сервисе «Госуслуги Культура» и мобильном приложении ВТБ.
По новым картам можно будет, как и раньше, посещать выставки, концерты, театры, музеи, кино и цирковые представления.
«Пушкинская карта» будет распространяться на те же культурные мероприятия? Лимиты по ней не изменятся?
После перехода «Пушкинских карт» в ВТБ условия их работы не изменятся. Они по-прежнему будут бесплатными в обслуживании, а годовой лимит средств составит пять тысяч рублей. На эти деньги держатели смогут, как и раньше, посещать выставки, концерты, театры, музеи, кино и цирковые представления.
Как изменятся правила пользования картой с 1 января?
Смена оператора не повлияет на условия работы самой программы — все предписания для владельцев «Пушкинских карт» останутся прежними. Так, молодые люди, как и раньше, смогут использовать карту только для себя — покупать билеты на родственников и друзей запрещается. Передавать новую карту третьим лицам, делиться ее реквизитами или оформленными на свое имя билетами тоже нельзя.
Попытки снять, перевести или положить деньги на «Пушкинскую карту» — это нарушение. Программа была создана государством исключительно для культурного просвещения молодежи, поэтому с нее невозможно делать сторонние покупки.
Перевыпущенная карта будет так же действовать на всей территории страны, независимо от места ее оформления.
Все билеты, оплаченные «Пушкинской картой» в 2025 году, будут действовать и в 2026-м.
Будут ли билеты, оплаченные «Пушкинской картой» в 2025 году, действительны в 2026-м?
Все билеты, оплаченные «Пушкинской картой» в 2025 году, будут действовать и в 2026-м. Однако, если билеты на мероприятие, которое произойдет в 2026 году, были куплены заранее в этом году, а событие в итоге не состоялось или владелец карты передумал на него идти, возврата средств не предусмотрено. Деньги, потраченные с карты Почта Банка, не получится вернуть на карту, выпущенную в ВТБ.
Что будет с деньгами на карте, не израсходованными в 2025 году?
1 января баланс обновится — неизрасходованные остатки сгорят. Напомним, что если вам исполнилось 23 года — именно до этого возраста можно пользоваться картой, — но билет вы купили до этой даты, то он будет действительным и после вашего дня рождения. Вы без проблем сможете им воспользоваться.