ВОЗ: Гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России

ВОЗ назвала штамм гриппа, который является доминирующим на территории России. Это штамм гриппа А (Н3N2), известный также как гонконгский грипп.
По данным всемирной организации здравоохранения, в европейских странах на долю гонконгского гриппа приходится 80−90% зарегистрированных случаев заболевания.
«Эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона», — уточнили в ВОЗ.
Ранее медик Вахрушева сообщила, что гонконгский штамм вируса H3N2 является преобладающим среди исследованных пациентов на Дальнем Востоке и в Сибирском регионе.
Напомним, эта разновидность гриппа может вызвать пневмонию, миокардит, отит. Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
