Стало известно, когда начнет работу каток и резиденция Деда Мороза во Владивостоке

«Все места проведения праздничных мероприятий будут заранее обследованы на предмет обнаружения взрывчатых веществ, для обеспечения правопорядка до окончания мероприятий на местах будут работать сотрудники отделов полиции», — отметил начальник отделения отдела охраны общественного порядка УМВД России по Владивостоку Сергей Ключиков.
Как сообщили в ходе заседания, полиция примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и антитеррористической защищенности на праздниках. Начальник управления культуры мэрии Светлана Шупиро уточнила, что наиболее массовые события запланированы на центральной площади 25, 31 декабря и 7 января. Все входы будут оборудованы стационарными металлодетекторами, а к охране помимо полиции привлекут сотрудников частного охранного предприятия и отряда «Тигр Правопорядок».
В настоящее время на центральной площади завершается монтаж новогоднего городка, открытие которого намечено на 25 декабря. Площадку украсит 20-метровая ель, фотозоны, в том числе вязаная локация, а также каток с теплушкой, ярмарка ремесленников, фудкорт и резиденция Деда Мороза. Полная программа празднования 2026 года будет опубликована в ближайшее время.