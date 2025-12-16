Ричмонд
Стало известно, когда начнет работу каток и резиденция Деда Мороза во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря, ФедералПресс. В администрации Владивостока состоялось заключительное в 2025 году заседание городской антитеррористической комиссии, посвященное обеспечению безопасности в преддверии новогодних и рождественских праздников. Совещание под руководством заместителя главы администрации Дмитрия Свитайло собрало представителей мэрии, УМВД, Росгвардии и транспортной полиции. Основное внимание участники уделили дополнительным мерам защиты в местах массового скопления людей.

Источник: РИА "Новости"

«Все места проведения праздничных мероприятий будут заранее обследованы на предмет обнаружения взрывчатых веществ, для обеспечения правопорядка до окончания мероприятий на местах будут работать сотрудники отделов полиции», — отметил начальник отделения отдела охраны общественного порядка УМВД России по Владивостоку Сергей Ключиков.

Как сообщили в ходе заседания, полиция примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и антитеррористической защищенности на праздниках. Начальник управления культуры мэрии Светлана Шупиро уточнила, что наиболее массовые события запланированы на центральной площади 25, 31 декабря и 7 января. Все входы будут оборудованы стационарными металлодетекторами, а к охране помимо полиции привлекут сотрудников частного охранного предприятия и отряда «Тигр Правопорядок».

В настоящее время на центральной площади завершается монтаж новогоднего городка, открытие которого намечено на 25 декабря. Площадку украсит 20-метровая ель, фотозоны, в том числе вязаная локация, а также каток с теплушкой, ярмарка ремесленников, фудкорт и резиденция Деда Мороза. Полная программа празднования 2026 года будет опубликована в ближайшее время.