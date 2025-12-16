Стало известно, когда начнет работу каток и резиденция Деда Мороза во Владивостоке

Как сообщили в ходе заседания, полиция примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и антитеррористической защищенности на праздниках. Начальник управления культуры мэрии Светлана Шупиро уточнила, что наиболее массовые события запланированы на центральной площади 25, 31 декабря и 7 января. Все входы будут оборудованы стационарными металлодетекторами, а к охране помимо полиции привлекут сотрудников частного охранного предприятия и отряда «Тигр Правопорядок».