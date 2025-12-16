День памяти национальных героев отмечают в Казахстане

Напомним, 16 декабря 1991 года был принят конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Страна получила правовое оформление статуса независимого демократического и правового государства, обладающего всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику.
С 2022 года День Независимости впервые отмечается в новом формате — отныне 16 декабря является Днем памяти национальных героев Казахстана. Предложение на национальном курултае 16 июня 2022 года выдвинул президент Касым-Жомарт Токаев, который тогда же сообщил о возвращении Дню Республики статуса национального праздника, вновь с 2022 года отмечаемого ежегодно 25 октября.
«День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня Независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», — заявил глава государства.