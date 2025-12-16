Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День памяти национальных героев отмечают в Казахстане

Астана. 16 декабря. КазТАГ — День памяти национальных героев отмечают в Казахстане, передает корреспондент агентства. Напомним, 16 декабря 1991 года был принят конституци…

Напомним, 16 декабря 1991 года был принят конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Страна получила правовое оформление статуса независимого демократического и правового государства, обладающего всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику.

С 2022 года День Независимости впервые отмечается в новом формате — отныне 16 декабря является Днем памяти национальных героев Казахстана. Предложение на национальном курултае 16 июня 2022 года выдвинул президент Касым-Жомарт Токаев, который тогда же сообщил о возвращении Дню Республики статуса национального праздника, вновь с 2022 года отмечаемого ежегодно 25 октября.

«День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня Независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», — заявил глава государства.