В Омске началась продажа новогодних ёлок с ценами от 800 рублей

За две недели до Нового года в Омске активизировалась продажа новогодних ёлок. На популярных платформах для объявлений уже можно найти предложения с различными вариантами хвойных деревьев — от сосен до пихт. Мы собрали информацию о текущих ценах на ёлки и хвойные деревья в Омске.
Цены на ёлки и сосны:
Сосна высотой 1,5−3,5 метра — от 800 до 3000 рублей. В оптовых партиях цена может составлять всего 600 рублей за дерево при заказе от 50 штук. Ель высотой 1,8−3 метра — от 2000 до 3500 рублей. Пихта (макушка) высотой 2−3,5 метра — от 5000 до 6000 рублей. Букет из пихты или кедра — от 300 до 350 рублей.
Кроме того, продавцы предлагают подставки для ёлок за 500 рублей и услуги по доставке и хранению.
В продаже также представлены новогодние венки, веники и хвойные лапники. Один из крупных продавцов в Омске сообщил, что сосна высотой 1,5 метра обойдётся омичам от 1000 до 1600 рублей, а более крупные экземпляры — от 1500 до 2100 рублей.
Ели можно приобрести по цене от 1000 рублей за дерево высотой один метр, а пихты — от 3000 рублей за 1,5-метровое дерево и до 8 000 рублей за экземпляры высотой более трёх метров.
В сравнении с прошлым годом, когда минимальная цена на маленькую сосну была около 600 рублей, в этом сезоне стоимость деревьев выросла, и теперь сосна высотой 1,5 метра может стоить от 800 рублей. Ожидается, что в целом цена на новогодние ёлки в Омске будет варьироваться от 1000 до 3500 рублей в зависимости от типа дерева и его размера.