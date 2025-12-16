В Омске началась продажа новогодних ёлок с ценами от 800 рублей

В сравнении с прошлым годом, когда минимальная цена на маленькую сосну была около 600 рублей, в этом сезоне стоимость деревьев выросла, и теперь сосна высотой 1,5 метра может стоить от 800 рублей. Ожидается, что в целом цена на новогодние ёлки в Омске будет варьироваться от 1000 до 3500 рублей в зависимости от типа дерева и его размера.