Слово «лабубу» включили в российские словари

Ранее американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин «слоп». Редакция словаря объяснила, что этим словом обозначают цифровой контент низкого качества, который часто создают с применением технологий искусственного интеллекта. При этом само слово известно с XVIII века и изначально означало грязь и слякоть. В XIX веке его стали использовать для обозначения отходов, а со временем оно закрепилось как синоним мусора в широком смысле.