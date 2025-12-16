Врачи раскрыли, кому опасно спать на животе

Специалисты объяснили, что при сне на животе вес тела давит на грудную клетку и живот, а голова вынужденно поворачивается набок, из-за чего страдают шейные мышцы и позвоночник. Отдельно эксперты указали на опасность такой позы для тех, кто все равно не готов от нее отказаться, и рекомендовали подбирать специальные спальные принадлежности. «Тем, кто предпочитает спать на животе, рекомендуется выбирать матрас с эластичными верхними слоями, например с эффектом памяти — такие модели подстраиваются под контуры тела», — рассказала старший категорийный менеджер по матрасам компании Светлана Котина. По ее словам, для сна на животе стоит выбирать подушку с эффектом памяти, с подходящей для конкретного человека высотой.