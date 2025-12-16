Врачи раскрыли, кому опасно спать на животе

Для тех, кто не может отказаться от сна на животе, стоит выбирать правильный матрас и подушку.
Сон на животе может быть опасен для беременных женщин, младенцев, пациентов после операций и даже для здоровых взрослых. Привычная для многих поза связана с риском нарушения дыхания, повышенной нагрузкой на шею и спину, а также с угрозой осложнений у людей с особыми состояниями здоровья. Об этом сообщили врач-ортопед Владимир Барашкин и эксперты компании ORMATEK.
Специалисты объяснили, что при сне на животе вес тела давит на грудную клетку и живот, а голова вынужденно поворачивается набок, из-за чего страдают шейные мышцы и позвоночник. Отдельно эксперты указали на опасность такой позы для тех, кто все равно не готов от нее отказаться, и рекомендовали подбирать специальные спальные принадлежности. «Тем, кто предпочитает спать на животе, рекомендуется выбирать матрас с эластичными верхними слоями, например с эффектом памяти — такие модели подстраиваются под контуры тела», — рассказала старший категорийный менеджер по матрасам компании Светлана Котина. По ее словам, для сна на животе стоит выбирать подушку с эффектом памяти, с подходящей для конкретного человека высотой.
По данным Барашкина, беременным женщинам такая поза нежелательна уже на ранних сроках, так как давление на живот теоретически может повлиять на состояние плода. Для младенцев риски еще выше: сон на животе связан с угрозой асфиксии и синдромом внезапной детской смерти, поскольку ребенок не способен сам повернуть голову. Пациентам после операций эта поза также противопоказана — нагрузка на область разреза мешает заживлению и повышает вероятность осложнений, поэтому безопасное положение для сна должен определять лечащий врач. Даже у здоровых взрослых сон на животе может вызывать утреннюю боль и скованность в шее и спине, а также онемение рук из-за пережатия нервов в области плеча, уточнил ортопед.
Ранее гастроэнтеролог Анастасия Гостроус отмечала, что положение тела во сне сильно влияет на работу ЖКТ: сон на животе сдавливает желудок и кишечник, усиливает риск гастроэзофагеального рефлюкса, изжоги, вздутия и ночных болей. Она называла наименее неблагоприятным для пищеварения сном на левом боку, при котором желудок располагается ниже пищевода и снижается вероятность заброса кислоты.