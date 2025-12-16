Дональд Трамп-младший обручился с Беттиной Андерсон

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший сделал предложение своей подруге Беттине Андерсон. По данным издания Page Six, пара официально объявила о помолвке.
Отношения между Дональдом Трампом-младшим и светской львицей из Палм-Бич длятся около года. Они начались после его расставания с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл.
Источники издания сообщают, что Дональд-младший сделал Андерсон предложение, и она ответила согласием. Пока пара не стала публично комментировать эту новость.
Однако информацию подтвердили в клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, который принадлежит семье Трамп. Там Беттину Андерсон видели с новым кольцом с большим бриллиантом.
Ранее Дональд Трамп-младший был женат на Ванессе Хейдон, от которой у него пятеро детей. Их брак, заключенный в 2005 году, распался в 2018 году. Позже он состоял в помолвке с Кимберли Гилфойл, но их отношения завершились. Именно после этого и начался его роман с нынешней невестой.