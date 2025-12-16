Мальчику с изумрудными глазами из Свердловской области выставили огромный счет. Фото

Дима старается наверстать упущенное.
Семья Немтиных из Артемовского (Свердловская область) объявила сбор 500 тысяч рублей на реабилитацию младшего сына Димы, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра. Эти деньги нужны на курсы АВА-терапии и регулярные занятия с профильными специалистами в Екатеринбурге, рассказала URA.RU мама мальчика Валентина Немтина.
«Мы довольны результатами, но чтобы их закрепить и осваивать новые навыки, нам рекомендовано проходить комплексную реабилитацию раз в 2−3 месяца и еженедельные занятия со специалистами», — объясняет Валентина. По ее словам, собственных средств семьи на оплату всех необходимых программ не хватает, а без продолжения курса у Димы могут потеряться уже достигнутые навыки.
Мальчик родился недоношенным и с первых месяцев жизни начал отставать в развитии. К году у него не появлялась речь, не было указательного жеста и реакции на обращенную речь. Несколько лет родители безуспешно пытались найти причину, пока в ноябре прошлого года на комиссии «Речевой день» медики не сообщили им, что у ребенка — аутизм. Врачи рекомендовали интенсивные занятия с логопедом, дефектологом, нейропсихологом и прохождение АВА-терапии, однако в Артемовском таких специалистов почти нет.
Первый курс реабилитации семья прошла в марте в медицинском центре Екатеринбурга. После него ребенок стал спокойнее, начал лучше спать, понимать простые бытовые просьбы, есть ложкой. Вторая поездка в сентябре принесла новые результаты: у Димы появился указательный жест, снизилось количество истерик, он стал интересоваться окружающим миром и с удовольствием ходить в детский сад. Сейчас семья еженедельно водит мальчика к психологу, логопеду и дефектологу, а также на плавание, но для подключения АВА-специалиста и очередного курса реабилитации требуется около 500 тысяч рублей.
Помочь Диме можно, перечислив любую посильную сумму по номеру телефона 8 (912) 297−05−19 на карту «Т-Банка». Получатель — Немтина Валентина В. Также семья просит распространять информацию о сборе и привлекать внимание меценатов и волонтеров. Все подтверждающие медицинские документы находятся в распоряжении редакции.
