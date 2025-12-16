Мальчику с изумрудными глазами из Свердловской области выставили огромный счет. Фото

Мальчик родился недоношенным и с первых месяцев жизни начал отставать в развитии. К году у него не появлялась речь, не было указательного жеста и реакции на обращенную речь. Несколько лет родители безуспешно пытались найти причину, пока в ноябре прошлого года на комиссии «Речевой день» медики не сообщили им, что у ребенка — аутизм. Врачи рекомендовали интенсивные занятия с логопедом, дефектологом, нейропсихологом и прохождение АВА-терапии, однако в Артемовском таких специалистов почти нет.