Суд первой инстанции отказал Лурье во взыскании с Долиной убытков

Напомним, 16 декабря Верховный суд России начнёт рассмотрение жалобы Полины Лурье. Она оспаривает судебные решения, которые оставили за певицей Ларисой Долиной квартиру в Хамовниках, проданную ей ранее. Заседание назначено на 15:00. Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников и продала квартиру, после чего средства от сделки перевели на подставные счета. Общая сумма ущерба составила около 130 миллионов рублей. Мосгорсуд сохранил за певицей право собственности на жильё в Хамовниках и отклонил апелляцию Полины Лурье. Суд также отказал покупательнице во взыскании 112 миллионов рублей. Позднее дело направили в Верховный суд, при этом Долина заявила о готовности полностью вернуть полученные от Лурье деньги.