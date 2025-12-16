Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Конфискации российских активов вряд ли удастся избежать

Европейские политики пытаются конфисковать российские активы, так как страны Евросоюза (ЕС) потратили более 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Об этом в понедельник, 15 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе на YouTube-канале портала Patriota.

Европейские политики пытаются конфисковать российские активы, так как страны Евросоюза (ЕС) потратили более 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Об этом в понедельник, 15 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе на YouTube-канале портала Patriota.

— Поскольку деньги уже потрачены, нужно как-то обеспечить прикрытие для этого, не касаясь карманов налогоплательщиков. Это российские активы. И если их не удастся забрать, то возникнут большие проблемы в некоторых правительствах, — уточнил он.

Политик добавил, что главы западных государств обещали избирателям, что поддержка украинского конфликта не будет стоить им «ни копейки». Подобные высказывания распространялись в Германии, Португалии, Испании, Италии и Франции.

Когда план использовать активы РФ провалился, выяснилось, что за все отправленное Киеву придется платить.

В то же время, по словам Орбана, европейские страны готовятся воевать с Россией в 2030 году, однако Венгрия не планирует участвовать в этом. Премьер-министр также перечислил этапы, которые свидетельствуют о приближающемся вооруженном столкновении.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше