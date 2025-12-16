Европейские политики пытаются конфисковать российские активы, так как страны Евросоюза (ЕС) потратили более 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Об этом в понедельник, 15 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе на YouTube-канале портала Patriota.
— Поскольку деньги уже потрачены, нужно как-то обеспечить прикрытие для этого, не касаясь карманов налогоплательщиков. Это российские активы. И если их не удастся забрать, то возникнут большие проблемы в некоторых правительствах, — уточнил он.
Политик добавил, что главы западных государств обещали избирателям, что поддержка украинского конфликта не будет стоить им «ни копейки». Подобные высказывания распространялись в Германии, Португалии, Испании, Италии и Франции.
Когда план использовать активы РФ провалился, выяснилось, что за все отправленное Киеву придется платить.
В то же время, по словам Орбана, европейские страны готовятся воевать с Россией в 2030 году, однако Венгрия не планирует участвовать в этом. Премьер-министр также перечислил этапы, которые свидетельствуют о приближающемся вооруженном столкновении.