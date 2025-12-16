Зачем мошенники звонят россиянам и бросают трубку

Однако эксперты портала «Финансы Mail» предупредили о том, что чаще всего такие короткие звонки — это не случайность, а продуманная тактика мошенников, рекламных роботов или автоматизированных систем обзвона, используемых различными компаниями. Несмотря на то, что разговор при этом не состоялся, такие короткие звонки могут таить в себе угрозу.