Зачем мошенники звонят россиянам и бросают трубку

На первый взгляд кажется, что это случайность или ошибочный звонок, поэтому некоторые просто игнорируют такие ситуации, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако эксперты портала «Финансы Mail» предупредили о том, что чаще всего такие короткие звонки — это не случайность, а продуманная тактика мошенников, рекламных роботов или автоматизированных систем обзвона, используемых различными компаниями. Несмотря на то, что разговор при этом не состоялся, такие короткие звонки могут таить в себе угрозу.
Основная их цель — заставить владельца телефона перезвонить. Мошенники экономят свои ресурсы и используют автоматические программы, охватывающие как можно больше номеров, часто основываясь на открытых или незаконным образом полученных базах данных. Когда человек перезванивает, он может стать потенциальной мишенью для дальнейших мошеннических схем или навязчивой рекламы.
Работа таких схем довольно проста. Если человек пропустил звонок с незнакомого номера, у многих возникает любопытство или тревога, особенно если он ожидает важный звонок или сообщение. Перезванивая, потенциальный жертва попадает в одну из двух ситуаций. В первом случае никто не отвечает, но номер уже заносится в базу активных контактов.
В следующий раз мошенники или рекламщики могут повторно звонить именно этому человеку, зная, что номер активен. Во втором случае человек общается с ответившим — ему начинают навязывать рекламу, требуют личных данных, коды из СМС или предлагают пройти «проверку безопасности». Такой обмен может привести к утечке конфиденциальной информации или к финансовым потерям.
Существуют и более изощренные схемы. Например, звонки с платных номеров, которые сбрасывают вызов, а позже перезванивают уже по платной линии. Если человек решает перезвонить, автоматическая система удерживает его на линии с музыкой и обещаниями выгодных предложений.
В итоге каждая минута разговора может обойтись абоненту в значительную сумму — порой до нескольких сотен рублей. Доказывать, что звонок был мошенническим и добиваться возврата денег, очень сложно, поскольку инициатор такого звонка — сам абонент. Чтобы защититься от подобных опасных звонков, эксперты советуют использовать специальные инструменты.
Один из вариантов — виртуальный секретарь или умный автоответчик, который записывает разговор и затем отправляет текстовую расшифровку, позволяющую определить, кто звонил, и принять решение о перезвоне или игнорировании.
Также эффективны мобильные приложения — определители номеров, которые сразу предупреждают, если номер уже отмечен как мошеннический или относящийся к спаму. Кроме того, при сомнениях можно самостоятельно проверить номер через поисковые системы или специальные сайты с отзывами пользователей о подозрительных вызовах.