В 2026 году в Советском округе Омска появится новое спортивное пространство

Победителем конкурсного отбора стал инициативный проект «Спортивный драйв», предложенный активными жителями домов № 30 и 32/1 по улице Нефтезаводской. Инициативу поддержали около 800 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска.
На месте пустующей территории установят современные тренажёры с безопасным резиновым покрытием. Также появятся игровые комплексы и малые архитектурные формы. В проекте предусмотрены ограждения и уютная зона для спорта и отдыха.
Работы начнутся уже весной 2026 года, и обновлённое пространство станет новым центром притяжения для жителей округа.