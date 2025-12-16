В 2026 году в Советском округе Омска появится новое спортивное пространство

Победителем конкурсного отбора стал инициативный проект «Спортивный драйв», предложенный активными жителями домов № 30 и 32/1 по улице Нефтезаводской. Инициативу поддержали около 800 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска.