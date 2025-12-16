Ричмонд
В 2026 году в Советском округе Омска появится новое спортивное пространство

Его организуют у жилых домов по улице Нефтезаводской.

Источник: Om1 Омск

Победителем конкурсного отбора стал инициативный проект «Спортивный драйв», предложенный активными жителями домов № 30 и 32/1 по улице Нефтезаводской. Инициативу поддержали около 800 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска.

На месте пустующей территории установят современные тренажёры с безопасным резиновым покрытием. Также появятся игровые комплексы и малые архитектурные формы. В проекте предусмотрены ограждения и уютная зона для спорта и отдыха.

Работы начнутся уже весной 2026 года, и обновлённое пространство станет новым центром притяжения для жителей округа.