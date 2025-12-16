Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда

Мужчина, задержанный за теракт на подстанции в Краснодарском крае, признался на допросе, что готовился совершить поджог поезда, сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности России.
Ранее ФСБ проинформировала, что силовики задержали в пяти регионах 10 граждан РФ, которые, по версии ведомства, действуя по заданию спецслужб Украины, поджигали служебные машины правоохранительных органов, а также пытались нарушить работу объектов энергетики и транспорта.
В управлении Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю рассказали, что один из задержанных поджёг подстанцию в Новороссийском районе. Мужчина утверждает, что с ним вышел на связь человек, который, представившись «сотрудником правоохранительных органов», велел поджечь трансформатор.
Для совершения атаки фигурант расследования взял канистру с горючим, два молотка и монтировки. Мужчина также получал задания поджигать железнодорожные составы. По словам задержанного, он не успел реализовать эти преступные планы.
Следователи возбудили против него уголовное дело о теракте (пункт «в» части 2 статьи 205 УК РФ).
Напомним, 24 ноября ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на железной дорогев Алтайском крае. Российские силовики выявили двоих мужчин, которые намеревались пустить под откос поезда на путях между станциями Алтайская и Бийск. Диверсантов ликвидировали при попытке оказать вооруженное сопротивление.