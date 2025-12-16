Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда

В управлении Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю рассказали, что один из задержанных поджёг подстанцию в Новороссийском районе. Мужчина утверждает, что с ним вышел на связь человек, который, представившись «сотрудником правоохранительных органов», велел поджечь трансформатор.