Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко рассказал о пожеланиях омских детей к Деду Морозу

Вместе с супругой Аленой губернатор примет участие в традиционной акции «Елка желаний».

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Омской области проходит традиционная акция Елка желаний", инициированная президентом РФ Владимиром Путиным. Она помогает детские мечты.

Пожелания детей с елки сняли губернатор Виталий Хоценко и его супруга Алена. В своем телеграм-канале глава региона рассказал о пожеланиях маленьких омичей, которые они будут исполнять в этом году.

Антон из Омска мечтает посетить студию телеканала ГТРК «Россия». Настя и Милана из Тары хотят получить в подарок проектор и подвесное кресло. София из Омска попросила зимнего волшебника подарить ей велосипед. Илья из Омска мечтает об искусственной елке.

Губернатор пообещал исполнить желания, загаданные детьми, вместе с Дедушкой Морозом.