Виталий Хоценко рассказал о пожеланиях омских детей к Деду Морозу

В Омской области проходит традиционная акция Елка желаний", инициированная президентом РФ Владимиром Путиным. Она помогает детские мечты.
Пожелания детей с елки сняли губернатор Виталий Хоценко и его супруга Алена. В своем телеграм-канале глава региона рассказал о пожеланиях маленьких омичей, которые они будут исполнять в этом году.
Антон из Омска мечтает посетить студию телеканала ГТРК «Россия». Настя и Милана из Тары хотят получить в подарок проектор и подвесное кресло. София из Омска попросила зимнего волшебника подарить ей велосипед. Илья из Омска мечтает об искусственной елке.
Губернатор пообещал исполнить желания, загаданные детьми, вместе с Дедушкой Морозом.