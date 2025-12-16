ФСБ: В Мариуполе задержан подросток за поджоги сотовых вышек

В Мариуполе Донецкой Народной Республике за поджоги сотовых вышек по заданию украинских спецслужб задержан 16-летний подросток. Об этом сообщили в республиканском управлении ФСБ.
Отмечается, что парень искал подработку и установил контакт с неизвестным лицом в Telegram. По его заданию подросток поджог вышки оператора связи на территории города.
В отношении исполнителя преступления возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Накануне оперативники Федеральной службы безопасности задержали в пяти регионах России 10 граждан, которые совершали диверсии и террористические акты под угрозами со стороны украинских спецслужб.
До этого в Курганской области работники УФСБ России задержали 17-летнего местного подростка по подозрению в совершении госизмены. Парню грозит большой срок.