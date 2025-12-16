Двух подростков в Забайкалье будут судить за теракт по заданию кураторов ВСУ

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Восточный окружной военный суд. Подростки обвиняются по статьям о террористическом акте, совершённом группой лиц, и вовлечении в его совершение. По версии следствия, один из них через интернет связался с неизвестным куратором, который предложил деньги за совершение диверсий. Вместе со своим знакомым подростки приобрели бензин и подожгли лес, сняв действия на видео для отчёта заказчику. Вознаграждения они так и не получили.