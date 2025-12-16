Стало известно, за сколько датский клуб продал Рамазана Оразова в КПЛ

По данным Transfermarkt, семейский клуб выкупил уроженца Алматы за 50 тысяч евро (30 миллионов тенге). При этом трансферная стоимость футбола оценивается порталом в 450 тысяч евро (272,6 миллиона тенге).
В прошлом сезоне Оразов выступал на правах аренды за «Елимай». За семейский клуб он провёл 820 минут на поле, забил два гола и отдал две голевые передачи.
По итогам сезона руководство «Елимая» приняло решение о полном выкупе трансфера Оразова. Игрок подписал с клубом контракт на два года — до конца 2027 года.
Ранее Оразов успел поиграть за словенский «Копер», литовский «Даугавпилс», российскую «Чайку», а также «Актобе», «Аксу», «Тобол» и «Кайрат». «Елимай» финишировал четвертым в чемпионате Казахстане, завоевав путевку в Лигу конференций. Клуб из Семея впервые сыграет в европейском клубном турнире.