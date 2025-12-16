Токаев осудил теракт в Австралии

АСТАНА, 16 дек — Sputnik. Президент Казахстана осудил теракт в Австралии, передает Акорда.
Переживший Холокост мужчина погиб при теракте в Сиднее, спасая жену.
«Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час», — указывается в сообщении.
Президент Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки.
«Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.
Трагедия на пляже в Австралии.
В воскресенье 14 декабря на пляже Сиднея произошла стрельба, в результате которой погибли 16 человек, 40 пострадали.
Злоумышленники — 50-летний отец и 24-летний сын — начали стрельбу по массовому скоплению людей во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
Одного из стрелявших — отца — ликвидировали на месте, его сына задержали.
Многие страны мира от Кубы до Китая осудили теракт.