Токаев осудил теракт в Австралии

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 дек — Sputnik. Президент Казахстана осудил теракт в Австралии, передает Акорда.

Переживший Холокост мужчина погиб при теракте в Сиднее, спасая жену.

«Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час», — указывается в сообщении.

Президент Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки.

«Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Трагедия на пляже в Австралии.

В воскресенье 14 декабря на пляже Сиднея произошла стрельба, в результате которой погибли 16 человек, 40 пострадали.

Злоумышленники — 50-летний отец и 24-летний сын — начали стрельбу по массовому скоплению людей во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.

Одного из стрелявших — отца — ликвидировали на месте, его сына задержали.

Многие страны мира от Кубы до Китая осудили теракт.