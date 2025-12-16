На Байконур прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания на площадке

По словам начальника Центра испытаний технических комплексов Филиала АО «ЦЭНКИ» космического центра «Южный» (входит в «Роскосмос») Петра Майданова, детали кабины выгружены в сооружении № 2 площадки 112 Байконура. Комплектующие кабины размещены в помещении общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Здесь задействованы 130 сотрудников, которые с соблюдением мер безопасности работают в две смены с 8 утра и до полуночи.