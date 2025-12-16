В Екатеринбурге откроется ярмарка, где найдутся уникальные новогодние подарки

Также гостей ждут мастер-классы и развлекательная программа. Так, танцевальный театр «Тебенек» покажет пластический спектакль «Медвежонок и Новый год» о дружбе и вере в чудо; показы состоятся 20 и 21 декабря в зале с колоннами в 12:00 и 14:00. В программу также вошли мастер-классы: по созданию новогодней открытки с использованием нейросети, росписи имбирных пряников, лепке из полимерной глины стильных кружек, изготовлению брелоков и булавок в технике алмазной мозаики, новогодних композиций из хвои датской пихты и свечей из натуральной вощины. Для юных участниц предусмотрен отдельный мастер-класс по макияжу, где девочкам покажут, как собрать новогодний образ.