В Екатеринбурге откроется ярмарка, где найдутся уникальные новогодние подарки

Ярмарка и все активности будут бесплатными для посещения.
В Екатеринбурге с 19 по 21 декабря 2025 года в креативном кластере «Домна» пройдет традиционная новогодняя ярмарка с участием 45 производителей и мастеров из Свердловской области. Кроме этого, посетителей ждет развлекательная программа: пластический спектакль и серия творческих мастер-классов для взрослых и детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
«СОФПП как опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе оказывает предпринимателям творческих сфер финансовые и нефинансовые меры поддержки. Ярмарки — уже один из традиционных элементов поддержки креативного бизнеса: мы предоставляем продавцам рабочее место, необходимую инфраструктуру и инвентарь, организуем наполнение и продвижение, чтобы помочь свердловским производителям и мастерам в реализации», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
К участию заявились производители и мастера из десяти муниципалитетов. Свой ассортимент привезут мастера из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сысерти, Новоуральска, Качканара и других городов. На прилавках будут сладости, украшения, керамика, свечи, диффузоры, натуральная косметика, елочные игрушки, кожаные аксессуары и сувениры с символикой предстоящего года. Большая часть предметов на ярмарке создана из натуральных материалов: игрушки из ваты и из дерева, валяные изделия, декор из лозы.
Отдельный блок экспозиции займут изделия для сервировки и декора стола. К участию подключились несколько гончарных студий Екатеринбурга, которые готовят крафтовую посуду специально к маркету. Ассортимент дополнят предметы фабричного производства «Сысертского фарфора».
О своем участии также заявили областные мастерские. «Мы представим свечи, мыло, керамику на новогоднюю тематику. Еще к ярмарке в “Домне” мы прямо сейчас готовим лимитированную серию посуды с изображениями, которые нас отсылают к Верхотурью и его символам», — поделился основатель мастерской из Верхотурья «СВерхМы» Никита Зеленюк.
Украшения привезут как уже известные уральцам дизайнеры, так и новые бренды. Среди заявленных участников — Оксана Туз, марки Shiza Style и Moment Beads, а также мастер Милана Кайманова, которая использует в бисерных украшениях слова и символы.
Также гостей ждут мастер-классы и развлекательная программа. Так, танцевальный театр «Тебенек» покажет пластический спектакль «Медвежонок и Новый год» о дружбе и вере в чудо; показы состоятся 20 и 21 декабря в зале с колоннами в 12:00 и 14:00. В программу также вошли мастер-классы: по созданию новогодней открытки с использованием нейросети, росписи имбирных пряников, лепке из полимерной глины стильных кружек, изготовлению брелоков и булавок в технике алмазной мозаики, новогодних композиций из хвои датской пихты и свечей из натуральной вощины. Для юных участниц предусмотрен отдельный мастер-класс по макияжу, где девочкам покажут, как собрать новогодний образ.
Ярмарка пройдет в пространстве креативного кластера «Домна». 19 декабря торговые ряды будут работать с 16:00 до 20:00. В выходные, 20 и 21 декабря, площадка откроется для посетителей с 11:00 до 18:00. Вход и все активности будут бесплатными.
Организаторы события — Правительство Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»), выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий региона. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».