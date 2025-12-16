Ричмонд
Над Москвой сбили украинский БПЛА

В воздушном пространстве Москвы был перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Сейчас на местах падения обломков аппарата работают специалисты.

