Как выбрать качественную красную икру к новогоднему застолью

«При добавлении в горячую воду натуральная икра слегка побелеет и опустится на дно, тогда как искусственная растворится и окрасит воду. Если икра выделяет сок или выглядит “сдутой”, это может означать, что продукт уже размораживали», — рассказали специалисты Роспотребнадзора изданию «Время Н».