Голодный крокодил напал на 16-летнюю девушку в Уганде

Крокодил напал и утащил в воду 16-летнюю девушку в Уганде. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в местном издании Daily Monitor.
Жертва хищника — Намирембе Намириму, которая приехала к семье на каникулы. Трагедия случилась, когда девушка попыталась набрать воды в озере Виктория. Хищник неожиданно схватил ее, вырваться она не смогла.
По словам представителей природоохранной службы, перед нападением крокодил не ел порядка 30 дней. Очевидцы утверждают, что рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти.
Поиски тела не дали результата — специалисты искали погибшую несколько дней. Рыбаки указали место, где предположительно находится потомство крокодила, однако и там ничего не оказалось, уточнили в газете.
До этого в индийской реке Харасрота также обнаружили останки женщины, ставшей жертвой гребнистого крокодила. 59-летняя Судамини Махала стирала вещи на берегу, когда на нее внезапно напал хищник.
Похожий случай произошел в Малайзии. Там крокодил напал на 12-летнего мальчика во время рыбалки и утащил его под воду. Спасти ребенка не удалось. Трагедия случилась в окрестностях города Кота-Самарахан.