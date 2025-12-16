Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первую партию льда для детского городка привезли на главную площадь Челябинска

На площади Революции в центре Челябинска продолжают строить главный ледовый город, где уже скоро будут веселиться семьи с детьми. Туда уже привезли первый лёд, который станет основой для будущих горок и скульптур.

Источник: Pchela.News

— В понедельник, 15 декабря, привезли первую партию льда, — рассказали сотрудники комитета по культуре города.

Контракт на возведение ледового городка стоимостью 29,9 миллиона рублей заключили с компанией из Екатеринбурга «Уральский лёд».

На территории появятся ледяные лабиринты «Крепость» и «Парк Гагарина», большие горки «ХК Трактор» и «Челбаскет» высотой 4,5 метра, светодиодная конструкция «Метеорит», светодиодные «Яблони», фотозона, а также скульптурные композиции: «Основатели города», «Я люблю Челябинск», «Дворец спорта Юность», «Публичная библиотека», «Цирк» и другие. Входные группы будут украшать верблюды. Возвести городок планируется до 28 декабря включительно.