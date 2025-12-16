Первую партию льда для детского городка привезли на главную площадь Челябинска

— В понедельник, 15 декабря, привезли первую партию льда, — рассказали сотрудники комитета по культуре города.
Контракт на возведение ледового городка стоимостью 29,9 миллиона рублей заключили с компанией из Екатеринбурга «Уральский лёд».
На территории появятся ледяные лабиринты «Крепость» и «Парк Гагарина», большие горки «ХК Трактор» и «Челбаскет» высотой 4,5 метра, светодиодная конструкция «Метеорит», светодиодные «Яблони», фотозона, а также скульптурные композиции: «Основатели города», «Я люблю Челябинск», «Дворец спорта Юность», «Публичная библиотека», «Цирк» и другие. Входные группы будут украшать верблюды. Возвести городок планируется до 28 декабря включительно.