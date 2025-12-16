Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны

Очередное такое мероприятие прошло в городской школе-лицее № 60, передает официальный сайт акимата Астаны.
Лекцию провели для 350 школьников 10−11 классов школы-лицея № 60 акимата Астаны.
Цель мероприятия — разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства.
В ходе лекции старший оперуполномоченный Департамента экономических расследований по городу Астана Нургали Аязов подробно рассказал о важности соблюдения цифровой безопасности, о методах защиты от интернет-мошенничества, дипфейках, защите персональных данных, а также дропперах.
Школьники активно задавали вопросы, на которые получили соответствующие ответы, а также практические советы.