Омский суд рассмотрит дело о госизмене из-за перевода в $500 на нужды ВСУ

В Омский областной суд поступило уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в государственной измене — оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
По данным пресс-службы судов региона, фигурант является противником СВО. Осенью 2022 года он использовал свою банковскую карту для осуществления безналичного перевода. Сумма составила 500 долларов США, деньги шли на нужды украинской армии.
Поскольку три года назад мужчина выехал за пределы Российской Федерации, его объявили в федеральный и международный розыск. В связи с этим уголовное дело будет рассматриваться Омским облсудом заочно. Первое заседание назначено на ближайшую пятницу, 19 декабря.
Ранее мы рассказали, что 34 омским авиаремонтникам погасили долги по зарплате на 1,6 млн рублей.