Омский суд рассмотрит дело о госизмене из-за перевода в $500 на нужды ВСУ

Поскольку три года назад мужчина выехал за пределы Российской Федерации, его объявили в федеральный и международный розыск. В связи с этим уголовное дело будет рассматриваться Омским облсудом заочно. Первое заседание назначено на ближайшую пятницу, 19 декабря.