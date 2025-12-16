В Иркутской области растут цены на новогодние товары

В ноябре 2025 года потребительские цены в Иркутской области выросли на 0,5%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, сильнее всего подорожали огурцы (+34%), сладкий перец (+15%) и помидоры (+8%). В то же время упала цена на картофель (-6%), яблоки, лук (-3%), морковь и капусту (-2%). Цены также выросли на консервированный горошек, кофе, яйца и говяжью печень, а колбаса, напротив, стала дешевле.
— Среди непродовольственных товаров подорожали некоторые предметы женской одежды, шарфы и домашняя обувь. При этом подешевели женские демисезонные сапоги, мужские зимние ботинки и женские туфли, — рассказывают в Иркутскстате.
В преддверии праздников начался рост цен на новогодние товары. К ноябрю дороже стали соленая сельдь (+24%, если сравниваться с 2024 годом), алкоголь (+7−18%) и мороженое (+18%). Дешевле, чем год назад, можно купить яйца, апельсины, чеснок, лук и картофель.
Из популярных подарков заметно подорожала туалетная вода (+7%), а вот смарт-часы, наоборот, подешевели почти на 10%. Среди услуг стал доступнее отдых в ОАЭ, Египте и странах Юго-Восточной Азии. Дороже стали путевки в Турцию, на российское Черноморское побережье и в Закавказье, а также билеты на поезда в плацкарте и купе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область заняла 43 место в рейтинге регионов по доходам.