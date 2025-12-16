В Иркутской области растут цены на новогодние товары

В ноябре 2025 года потребительские цены в Иркутской области выросли на 0,5%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, сильнее всего подорожали огурцы (+34%), сладкий перец (+15%) и помидоры (+8%). В то же время упала цена на картофель (-6%), яблоки, лук (-3%), морковь и капусту (-2%). Цены также выросли на консервированный горошек, кофе, яйца и говяжью печень, а колбаса, напротив, стала дешевле.