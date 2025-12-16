В Челябинской области разыскивают выигравшего в лотерею 2 млн рублей

Сообщается, что счастливчик определился по итогам тиража № 158 лотереи «Мечталлион», розыгрыш состоялся 28 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
«Победитель приобрел выигрышный билет в мобильном приложении бренда. “Национальная Лотерея” призывает всех участников “Мечталлиона” проверить билеты на предмет выигрышей», — говорится в комментарии.
Победителю необходимо в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в клиентский офис «НЛ» для идентификации и оформления необходимых для выплаты выигрыша документов.