В РПЦ объяснили, к чему снится покойник, который зовет к себе

Если умерший человек появляется во сне и начинает звать к себе — нужно за него помолиться. Об этом пишет агентство Кулик со ссылкой на РПЦ.

Источник: Life.ru

В публикации подчёркивается, что такие сны не предвещают болезни или смерть. Важно направлять свои мысли на молитву за усопшего. Искренняя личная молитва эффективнее формального заказа церковной службы.

Ранее в РПЦ официально разъяснили своё отношение к кремации, признав её вынужденной мерой в современных условиях. Церковь по-прежнему считает традиционное погребение в землю предпочтительным способом, так как тело рассматривается как божественный храм. Однако священнослужители признают, что в крупных городах из-за нехватки мест на кладбищах кремация может становиться единственным выходом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.