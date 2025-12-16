В Кургане почти на месяц закроют движение на перекрестке Комиссаров-Фурманова

Ранее в Кургане уже неоднократно вводились временные ограничения движения: с 15 по 30 ноября для всех видов транспорта был закрыт участок улицы Красина от улицы Пушкина до дома № 66 из ‑за аварийного ремонта водопроводных сетей. А 6 декабря перекрывали участки улиц Володарского, Советской и Красина в центре города в связи с проведением крестного хода и обеспечением безопасности дорожного движения.