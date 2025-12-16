В Кургане почти на месяц закроют движение на перекрестке Комиссаров-Фурманова

Курганцев предупредили о временном закрытии перекрестка для проезда.
В Кургане перекроют движение для всех видов транспорта на перекрестке улиц Комиссаров и Фурманова почти на месяц. Это связано с реконструкцией канализационных сетей. Об этом сообщается в tg-канале городской Госавтоинспекции.
«В соответствии с постановлением администрации Кургана и в целях реконструкции сетей канализации, будет закрыто движение для всех видов транспорта: на перекрестке улиц Комиссаров- Фурманова. С 18 декабря 2025 года до 11 января 2026 года», — пишут в ГАИ. Жителей просят учитывать новые ограничения при планировании поездок в восточных и центральных районах города.
Ранее в Кургане уже неоднократно вводились временные ограничения движения: с 15 по 30 ноября для всех видов транспорта был закрыт участок улицы Красина от улицы Пушкина до дома № 66 из ‑за аварийного ремонта водопроводных сетей. А 6 декабря перекрывали участки улиц Володарского, Советской и Красина в центре города в связи с проведением крестного хода и обеспечением безопасности дорожного движения.