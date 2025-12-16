Звезды, которые погасли: с какими знаменитостями пришлось проститься в 2025 году

Россияне попрощались с целой плеядой звезд.
Уходящий год унес жизни многих титанов российского искусства и мировых знаменитостей — от классиков, чьи имена вписаны в историю, до ярких икон современности. Год начался с ухода режиссера-загадки Дэвида Линча, а завершился трагедией в семье российского телевидения — смертью Тиграна Кеосаяна после долгой комы. Мир потерял «короля хеви-метала» Оззи Осборна и патриарха моды Джорджо Армани, а Россия простилась с целой плеядой легенд. За кадром «Экипажа» перестало биться сердце Александра Митты, покинул этот мир отец певца Филиппа Киркорова — Бедрос, а на Пхукете в день рождения трагически ушел рэпер Паша Техник. Великий скульптор Зураб Церетели оставил после себя тысячи монументов, но не смог победить остановку сердца. Полный список ушедших звезд, их главные плоды творчества и причины смерти — в хронике потерь URA.RU.
Российские знаменитости.
Александр Митта.
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, классик отечественного кинематографа. Автор знаковых для разных эпох картин: лирической комедии «Гори, гори, моя звезда» (1969) и первого советского фильма-катастрофы «Экипаж» (1979), ставшего культовым. Умер 14 июля на 93-м году жизни от рака почки.
Олег Стриженов.
Народный артист СССР, один из главных романтических героев и секс-символов советского кинематографа 1950−1960-х годов, ушел из жизни 9 февраля на 96-м году жизни. Его красота и обаяние сделали его эталоном для целого поколения. За карьеру сыграл более тридцати ролей в кино, большинство — главные. Звездной стала роль Артура Бертона в фильме «Овод», которая принесла ему признание лучшим актером года по опросу Союза кинематографистов СССР. Также известна его роль в «Мексиканце», где он сыграл Хосе Фернандеса, и в «Капитанской дочке», где он был Петром Гриневым.
Зураб Церетели.
Выдающийся советский, российский и грузинский художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств (1997—2025 гг.). Скончался 22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца. Похоронен в Тбилиси.
Автор более 5000 произведений. Среди его творчества было множество масштабных монументальных работ, которые иногда становились объектом критики и споров. Среди таких — памятник Петру I в Москве и скульптура «Рождение Нового Человека» в Севилье. Известен по всему миру, его скульптуры «Дружба навеки», посвященная союзу России и Грузии, в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке (США), «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник Зое Космодемьянской в Рузе (Подмосковье). Создавал фреску, мозаики, панно, оформил Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиницу «Ялта-Интурист» в Ялте, парк «Ривьера» в Сочи, Новую сцену Большого театра в Москве.
Родион Щедрин.
Один из крупнейших композиторов второй половины XX века, народный артист СССР. Автор знаменитых балетов «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», оперы «Мертвые души». Его балеты и оперы вошли в золотой фонд мировой культуры. Его музыка отличается яркой образностью и виртуозной оркестровкой.
В 1958 году женился на балерине Майе Плисецкой, с которой прожил до ее смерти в 2015 году. Умер 29 августа в Мюнхене на 93-м году жизни. Осенью 2025 года их прах был объединен и развеян над рекой Окой согласно завещанию.
Юрий Григорович.
Легендарный балетмейстер, хореограф-эпоха, народный артист СССР. В течение 30 лет (1964−1995) был главным балетмейстером Большого театра, вернулся в качестве хореографа в 2008 году. Там он поставил эталонные редакции «Спартака», «Щелкунчика», «Ивана Грозного», определившие развитие мирового балета.
Скончался 19 мая на 99-м году жизни. Предварительной причиной смерти названы осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели боролся за жизнь в ЦКБ в Москве.
Нина Гребешкова.
Заслуженная артистка РФ, актриса, известная в первую очередь как муза и супруга режиссера Леонида Гайдая, а также исполнительница ярких ролей второго плана почти во всех его комедиях («Операция “Ы”», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию»). Сыграла более 80 ролей в кино, преимущественно в фильмах своего мужа, сознательно отказываясь от главных ролей у других режиссеров.
Умерла 10 мая на 95-м году жизни. По словам близких, не имела серьезных заболеваний, причиной смерти стал преклонный возраст. Похоронена на Кунцевском кладбище рядом с Гайдаем.
Бедрос Киркоров.
Эстрадный певец, народный артист России, основатель творческой династии. Скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной смерти названы осложнения на фоне длительной пневмонии.
Отец и первый наставник Филиппа Киркорова. Был известен исполнением армянских, советских и эстрадных песен. Особенно — по сольной программе «Москва- София, София — Москва», в которой он воспевал советско-болгарскую дружбу, одной из самых популярных песен там была «Алеша», композиция, посвященная памятнику советскому солдату в городе Пловдив в Болгарии.
Тигран Кеосаян Российский режиссер, телеведущий и муж главного редактора RT Маргариты Симоньян скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Широко известен благодаря фильмам «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Мужская работа». Вместе с актером, режиссером и продюсером Федором Бондарчуком снимал клипы для российской эстрады, в частности «Оле-Оле» Леонида Агутина и «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой. Вел передачи на ТВ «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Ты и я», «Международная пилорама».
Непосредственной причиной смерти стала пневмония. В конце 2024 года Кеосаян перенес клиническую смерть, после которой около месяца находился в коме. Впоследствии его состояние стабилизировалось до минимального сознания — он мог шевелить рукой и двигать глазами, однако, по данным медиков, шансов на полноценное восстановление не было.
Галина Марченко.
Актриса и легендарный кукловод, одна из создателей и бессменный голос персонажа Каркуши в программе «Спокойной ночи, малыши!» с 1998 по 2023 год, которую она называла «главной любовью своей актерской жизни». Умерла 25 марта на 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности.
Светлана Харлап.
Актриса театра, кино и один из самых узнаваемых мастеров озвучивания в СССР и России. Миллионы людей знали ее по голосам любимых кукольных персонажей — Хрюши, Степашки и Каркуши в программах «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка». Также подарила голоса героям более 50 мультфильмов: «Незнайка на Луне», «Котенок по имени Гав», «Сказка о потерянном времени». Умерла 26 апреля в 84 года.
Паша Техник.
Рэпер, продюсер и популярный видеоблогер Паша Техник скончался 5 апреля на острове Пхукет в день своего 40-летия. По словам менеджера, причиной смерти стала легочная инфекция. Как выяснилось позже, у музыканта при жизни прогрессировал рак легкого.
Техник известен особой манерой речи, поведения и суждений, а также выразительными и острыми высказываниями в соцсетях. Множество цитат из интернет-шоу, в которых он появлялся, стали мемами. Некоторые высоко оценивают его вклад в рэп-индустрию. Основным направлением творчества были провокационные темы: запрещенные вещества и черный юмор.
Игорь Янковский.
Актер, предприниматель, представитель знаменитой династии Янковских (сын Ростислава, племянник Олега Янковского), скончался 26 января в 73 года. Его сердце остановилось в реанимации. Предварительной причиной смерти названы цирроз печени, двусторонняя пневмония, отек легких и мозга. В последние годы жизни боролся с онкологическим заболеванием.
Продолжил актерскую династию, снимался в кино, а также успешно занимался бизнесом. Широкую известность получил благодаря роли Джеральдина-младшего в телесериале «Приключения принца Флоризеля», а также главным ролям в «Колье Шарлотты», «Дураки умирают по пятницам», «Исповедь содержанки». Вел теле-игру «Алчность» на НТВ.
Евгения Добровольская.
Народная артистка России, актриса МХТ им. Чехова, скончалась 10 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне тяжелой формы рака желудка с метастазами. Диагноз был поставлен в конце 2023 года, на протяжении 2024 года актриса прошла шесть курсов химиотерапии. Последний раз на сцену выходила летом 2024 года, а через полгода ее положили в хоспис из-за ухудшения самочувствия.
За 30 лет службы в МХТ сыграла десятки ролей в спектаклях по произведениям Чехова, Островского, Булгакова. Была известна как талантливый и отзывчивый человек, всегда готовая прийти на помощь коллегам. Прощание состоялось на сцене МХТ, похоронена на Троекуровском кладбище.
Лариса Голубкина.
Народная артистка РСФСР, знаменитая прежде всего ролью Шурочки Азаровой в легендарной музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Умерла 22 марта в возрасте 85 лет, через две недели после юбилея. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне борьбы с онкологическим заболеванием (лимфоплазмоцитарная лимфома третьей степени) и болезни Паркинсона. Состояние актрисы ухудшалось около пяти лет, в конце жизни она передвигалась в инвалидной коляске и находилась в хосписе.
Алексей Веселкин.
Актер, радиоведущий, бессменный ведущий научно-популярной детской телепрограммы «Хочу все знать» (с 2002 года), которую он превратил в культовый проект для нескольких поколений. Скончался 26 марта в возрасте 63 лет от осложнений на фоне лейкемии.
Наталия Потапова.
Актриса Театра имени М. Н. Ермоловой, широкой аудитории известная по характерным ролям в популярных телесериалах последних лет, таких как «Слово пацана», «Модный синдикат» и «Пищеблок». Умерла 7 июня в возрасте 73 лет от желудочного кровотечения.
Наталья Тенякова.
Народная артистка РФ, одна из ведущих актрис МХТ им. Чехова, однако всенародную любовь и известность получила благодаря роли бабы Шуры в культовой мелодраме режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984). Более десяти лет служила в МХТ, ее жизнь и творчество были тесно связаны с актером Сергеем Юрским. Скончалась 18 июня на 81-м году жизни от острой сердечной недостаточности.
Валентина Талызина.
Народная артистка СССР, ведущая актриса Театра Моссовета, звезда советского кинематографа. Прославилась ролями в фильмах Эльдара Рязанова, особенно как Валя в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а также как учительница истории Нелли Павловна в «Большой перемене». Известна также по множеству ролей озвучки, в том числе мамы из «Трое из Простоквашино» и героиню Надю Шевелеву в «Иронии судьбы». Умерла 21 июня в возрасте 90 лет от рака поджелудочной железы.
Юрий Мороз.
Режиссер и продюсер, мастер успешной телевизионной экранизации, создатель эталонных остросюжетных сериалов, которые стали частью массовой культуры: «Каменская» (по романам Александры Марининой) и «Угрюм-река» (по роману Вячеслава Шишкова).
Был дважды женат: первая супруга — актриса Марина Левтова (погибла в 2000 году), вторая — актриса Виктория Исакова. Скончался 14 июля в возрасте 68 лет от рака поджелудочной железы, диагностированного в 2023 году.
Юрий Кара.
Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, мастер сложной литературной экранизации. Его дипломный фильм «Завтра была война» (1987) по повести Бориса Васильева стал целым событием в эпоху перестройки. Автор самостоятельной и спорной киноадаптации романа «Мастер и Маргарита» (1994), приобретшей статус культовой несмотря на поздний релиз — полностью опубликована она была лишь в 2011 году.
Умер 16 июля на 71-м году жизни от инфаркта. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Иван Краско.
Народный артист России, актер театра и кино, представитель ленинградской актерской школы. Отец актера Андрея Краско. За долгую карьеру сыграл более 200 ролей в кино, часто воплощая образы сильных, волевых персонажей. Был известен и своей активной личной жизнью: у него было четыре жены и одна внебрачная дочь, последняя супруга Наталья была его ученицей, на 60 лет младше его.
Скончался 9 августа в возрасте 94 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием. В последние годы был частично парализован, неоднократно госпитализировался. Похоронен на кладбище в Комарово рядом с сыном.
Всеволод Шиловский.
Народный артист России, актер и режиссер МХАТ им. Горького, мастер острохарактерных и драматических ролей. Запомнился зрителям по ярким работам в фильмах «Военно-полевой роман» (полковник в поезде), «Влюблен по собственному желанию» (сосед-алкоголик) и «Интердевочка» (отец Тани).
Умер 26 ноября в возрасте 87 лет, спустя девять месяцев после смерти супруги, арфистки Натальи Цехановской. В начале года у него была диагностирована желтуха, он проходил лечение, но оно не помогло.
Зарубежные занменитости.
Дэвид Линч Американский кинорежиссер, автор культовых картин «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв», скончался 16 января в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Причиной смерти стали осложнения эмфиземы легких. В последние годы Линч страдал от последствий многолетнего курения и редко покидал дом. На фоне лесных пожаров в Калифорнии семья эвакуировала режиссера к дочери, где он умер спустя несколько дней.
Оззи Осборн.
Британский рок-музыкант, фронтмен группы Black Sabbath, скончался 22 июля в возрасте 76 лет от инфаркта миокарда. В последние годы Осборн боролся с болезнью Паркинсона и вел уединенный образ жизни. За несколько месяцев до смерти он в последний раз выступил на сцене на фестивале в Бирмингеме.
Джорджо Армани Итальянский модельер, основатель модного дома Armani, умер 4 сентября в возрасте 91 года. Армани продолжал руководить компанией и работать над коллекциями до последних дней. В индустрии моды он был известен как профессионал, вызывавший неизменное уважение коллег и партнеров.
Халк Хоган (Терри Джин Боллеа).
Американский рестлер и актер, культовая фигура 1980−1990-х годов, скончался 24 июля в возрасте 71 года от остановки сердца. Хоган страдал от фибрилляции предсердий и хронического лимфолейкоза, о чем ранее не сообщал публично. Он также был известен по ролям в фильмах «Рокки 3» и «Мистер Няня».
Майкл Мэдсен (25.09.1957 — 03.07.2025) Американский актер, прославившийся ролью мистера Блондина в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы», умер 3 июля в своем доме в Малибу в возрасте 67 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. В последние годы Мэдсен сталкивался с проблемами с законом из-за вождения в нетрезвом виде и пережил личную трагедию — в 2022 году умер его младший сын.