Звезды, которые погасли: с какими знаменитостями пришлось проститься в 2025 году

Народный артист СССР, один из главных романтических героев и секс-символов советского кинематографа 1950−1960-х годов, ушел из жизни 9 февраля на 96-м году жизни. Его красота и обаяние сделали его эталоном для целого поколения. За карьеру сыграл более тридцати ролей в кино, большинство — главные. Звездной стала роль Артура Бертона в фильме «Овод», которая принесла ему признание лучшим актером года по опросу Союза кинематографистов СССР. Также известна его роль в «Мексиканце», где он сыграл Хосе Фернандеса, и в «Капитанской дочке», где он был Петром Гриневым.