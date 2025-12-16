В Челябинской области на трассе М-5 продлили ограничение на проезд из-за снега

В Челябинской области продлили ограничение на проезд для автобусов и грузовиков по трассе М-5 «Урал» от поворота на Чебаркуль до республики Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».