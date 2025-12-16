В Челябинской области на трассе М-5 продлили ограничение на проезд из-за снега

Ограничение продлено до обеда (архивное фото).
В Челябинской области продлили ограничение на проезд для автобусов и грузовиков по трассе М-5 «Урал» от поворота на Чебаркуль до республики Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Введенные ранее ограничения в связи с непрекращающимся сильным снегопадом продлеваются до 12.00 (время местное) 16 декабря 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение действует на участке км 1799+000 — км 1548+545 трассы М-5 «Урал» в Челябинской области и было введено накануне.
Синоптики ранее предупредили жителей Челябинской области о надвигающемся сильном снегопаде, ветре до 21 метра в секунду и метелях. Экстренные службы напомнили жителям о телефонных номерах 101 и 112 для обращения в случае ЧС. После снегопада к концу недели в регион придут 30-градусные морозы.