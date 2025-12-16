В Роскосмосе ответили на вопрос о прекращении пилотируемой программы из-за повреждений на Байконуре

Отмечается, что на космодром доставлен полный комплект оборудования. Он предназначен для восстановления стартового стола ракет «Союз». Также на стартовом столе будет смонтирована новая кабина обслуживания. Сам же стартовый стол ракет будет готов к запускам на Байконуре к концу зимы 2026 года.