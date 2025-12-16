В Роскосмосе ответили на вопрос о прекращении пилотируемой программы из-за повреждений на Байконуре

Поврежденный стартовый стол ракет на Байконуре будет готов к запускам в конце зимы 2026 года, указано в сообщении (архивное фото).
Российская пилотируемая программа будет продолжаться. Помимо этого, на космодром Байконур доставлен новый комплект оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Заместитель генерального директора госкорпорации (Дмитрий Баранов — прим. URA.RU) опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал исключить спекуляции по данному вопросу», — указано в сообщении. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что на космодром доставлен полный комплект оборудования. Он предназначен для восстановления стартового стола ракет «Союз». Также на стартовом столе будет смонтирована новая кабина обслуживания. Сам же стартовый стол ракет будет готов к запускам на Байконуре к концу зимы 2026 года.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что после пуска ракеты «Союз-2.1а» 27 ноября на Байконуре были зафиксированы повреждения отдельных элементов стартового стола. В государственной корпорации при этом подчеркнули, что располагают всеми необходимыми запасными узлами для ремонта и планируют устранить выявленные повреждения в кратчайшие сроки.