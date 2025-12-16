В Свердловской области разыскивают двух миллионеров

Победители купили билеты на «Почте России».
Екатеринбуржец стал миллионером в лотерее «Мечталлион», но пока не знает о своем выигрыше. Также 10 миллионов рублей выиграл человек, который купил билет в Асбесте. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей.
«Национальная Лотерея» объявляет поиск победителя из Екатеринбурга. Он выиграл 1 миллион рублей в тираже № 167 лотереи «Мечталлион», — рассказали представители лотереи. Победитель приобрел выигрышный билет в отделении «Почты России» в Екатеринбурге.
Также организаторы находятся в поисках человека, который купил выигрышный билет в отделении почты в Асбесте. Он выиграл 10 миллионов рублей в тираже № 135 лотереи «Мечталлион», розыгрыш которого прошел 20 апреля.
Ранее жителям Свердловской области уже неоднократно везло в лотереях: бухгалтер Наталья Байнова выиграла более миллиона рублей в «Рапидо Драйв», а водитель автобуса Геннадий Полуянов стал миллионером в «Русское лото». Также житель региона выигрывал 1,69 млн рублей в лотерее «Рапидо Старт», но долго не забирал приз.