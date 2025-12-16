В Свердловской области разыскивают двух миллионеров

Екатеринбуржец стал миллионером в лотерее «Мечталлион», но пока не знает о своем выигрыше. Также 10 миллионов рублей выиграл человек, который купил билет в Асбесте. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей.