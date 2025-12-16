Жители ХМАО ринулись скупать карнавальные костюмы

Жители ХМАО чаще других россиян покупают новогодние костюмы.
В Югре зафиксирован ажиотажный спрос на новогодние карнавальные костюмы. Оборот этой категории товаров на маркетплейсах вырос почти на 70%, сообщили URA.RU в пресс-службе Wildberries.
«Жители ХМАО покупают карнавальные костюмы заметно активнее, чем в среднем по стране. За осень текущего года оборот этой категории в регионе вырос на 68%», — уточнили аналитики маркетплейса.
В натуральном выражении рост составил 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек практически не изменился, а увеличение составило около 2%.
Самые доступные костюмы стоят от 550 рублей. За эту сумму можно приобрести простой комплект для детей — юбку или шорты, жилет и головной убор. Самыми дорогими остаются костюмы ростовых кукол. Их цена доходит почти до 90 тысяч рублей, а в среднем составляет около 70 тысяч. За эти деньги покупатели выбирают образы популярных артистов Филиппа Киркорова, Николая Баскова или Егора Крида.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре снизился интерес к новогодним костюмам зарубежных героев. Жители округа все реже выбирают наряды персонажей вроде Человека-паука или Гринча, отдавая предпочтение героям российских сказок и мультфильмов.