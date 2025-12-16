Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители ХМАО ринулись скупать карнавальные костюмы

В Югре зафиксирован ажиотажный спрос на новогодние карнавальные костюмы. Оборот этой категории товаров на маркетплейсах вырос почти на 70%, сообщили URA.RU в пресс-службе Wildberries.

Жители ХМАО чаще других россиян покупают новогодние костюмы.

В Югре зафиксирован ажиотажный спрос на новогодние карнавальные костюмы. Оборот этой категории товаров на маркетплейсах вырос почти на 70%, сообщили URA.RU в пресс-службе Wildberries.

«Жители ХМАО покупают карнавальные костюмы заметно активнее, чем в среднем по стране. За осень текущего года оборот этой категории в регионе вырос на 68%», — уточнили аналитики маркетплейса.

В натуральном выражении рост составил 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек практически не изменился, а увеличение составило около 2%.

Самые доступные костюмы стоят от 550 рублей. За эту сумму можно приобрести простой комплект для детей — юбку или шорты, жилет и головной убор. Самыми дорогими остаются костюмы ростовых кукол. Их цена доходит почти до 90 тысяч рублей, а в среднем составляет около 70 тысяч. За эти деньги покупатели выбирают образы популярных артистов Филиппа Киркорова, Николая Баскова или Егора Крида.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре снизился интерес к новогодним костюмам зарубежных героев. Жители округа все реже выбирают наряды персонажей вроде Человека-паука или Гринча, отдавая предпочтение героям российских сказок и мультфильмов.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше