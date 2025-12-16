Жители ХМАО ринулись скупать карнавальные костюмы

Самые доступные костюмы стоят от 550 рублей. За эту сумму можно приобрести простой комплект для детей — юбку или шорты, жилет и головной убор. Самыми дорогими остаются костюмы ростовых кукол. Их цена доходит почти до 90 тысяч рублей, а в среднем составляет около 70 тысяч. За эти деньги покупатели выбирают образы популярных артистов Филиппа Киркорова, Николая Баскова или Егора Крида.