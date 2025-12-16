ФСБ в ДНР задержала 16-летнего жителя Мариуполя по обвинению в теракте

Ранее в Забайкалье 16-летние подростки по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины, совершили поджог леса у посёлка Атамановка. Они обвиняются по статьям о террористическом акте, совершённом группой лиц, и вовлечении в его совершение. Вместе со своим знакомым подростки приобрели бензин и подожгли лес, сняв действия на видео для отчёта заказчику. Вознаграждения они так и не получили. С учётом возраста обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.