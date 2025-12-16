На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области продлили временные ограничения движения, сообщили в Упрдор «Южный Урал».
Запрет касается пригородных и междугородних автобусов, маршрутных такси и большегорузов на участке с 1548 до 1799 километр, от от границы Республики Башкортостан до поворота на город Чебаркуль.
На данный момент ограничение будет действовать до 12 часов по местному времени.
Всю ночь на 16 декабря на участке автодороги работала спецтехника, очищая его от последствий сильного снегопада. Уборочным машинам и другим автомобилистам оказывают помощь сотрудники ДПС. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность движения.
Ограничение движения ввели накануне, 15 января, из-за сложной дорожной обстановки.