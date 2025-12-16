На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения

Всю ночь на 16 декабря на участке автодороги работала спецтехника, очищая его от последствий сильного снегопада. Уборочным машинам и другим автомобилистам оказывают помощь сотрудники ДПС. Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность движения.